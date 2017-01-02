В Петербурге в подвале дома нашли труп, пролежавший там почти месяц

Жильцы дома жаловались на зловонный запах с 4 декабря.

Сегодня днем, 27 декабря, в подвале жилого дома обнаружили труп.

В популярной социальной сети ВКонтакте с паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер сообщается, что в пятницу днем в подвале жилого многоквартирного дома 217 на проспекте Обуховской обороны обнаружен труп человека. Жильцы дома неоднократно жаловались на исходящий из подвала трупный запах, начиная с 4 декабря. Но управляющая компания, куда обращались жители дома, отписывалась, что дом проверен, и труп не найден.

Сегодня днем один из жильцов сообщил о запахе в полицию. Сотрудники полиции приехали незамедлительно и обнаружили труп. Как сообщают в соцсетях, труп принадлежит мужчине. Причина смерти не уточняется.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер