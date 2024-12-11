Прокуратура Петербурга проверила списание долга с карты участника СВО

Банк списал с "зарплатной" карты мужчины в счет задолженности по кредиту более 50% денежных средств.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению супруги участника СВО. Банк списал с "зарплатной" карты мужчины в счет задолженности по кредиту более 50% денежных средств сразу после их зачисления.

Прокурор района внес представление в адрес руководства банка, которое находится на рассмотрении. Контроль со стороны надзорного ведомства осуществляется до полного устранения нарушения.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году в Петербурге с участников СВО не стали взыскивать 1,2 млрд рублей долгов.

Фото: Piter.TV