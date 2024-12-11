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Прокуратура Петербурга проверила списание долга с карты участника СВО
Сегодня, 11:26
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Прокуратура Петербурга проверила списание долга с карты участника СВО

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Банк списал с "зарплатной" карты мужчины в счет задолженности по кредиту более 50% денежных средств.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению супруги участника СВО. Банк списал с "зарплатной" карты мужчины в счет задолженности по кредиту более 50% денежных средств сразу после их зачисления. 

Прокурор района внес представление в адрес руководства банка, которое находится на рассмотрении. Контроль со стороны надзорного ведомства осуществляется до полного устранения нарушения. 

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году в Петербурге с участников СВО не стали взыскивать 1,2 млрд рублей долгов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура петербурга, участник сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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