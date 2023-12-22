В Петербурге в 2024 году сохранили социальные гарантии для семей участников СВО

Речь идет о возможности бесплатного посещения 25 музеев, ЦПКиО имени Кирова и Ленинградского зоопарка.

В Петербурге в 2024 году будут действовать социальные гарантии для семей участников СВО и ветеранов боевых действий. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

Речь идет о возможности бесплатного посещения 25 музеев, ЦПКиО имени Кирова и Ленинградского зоопарка. Участники спецоперации и их семьи могут посещать городские объекты культуры бесплатно.

Кроме того, Смольный обсудит с руководством РЖД и Ленинградской областью возможность круглогодичного бесплатного проезда в пригородном транспорте для детей участников спецоперации. Также власти решат вопрос дополнительного материального поощрения социальных кураторов.

В школы и университеты будут чаще приглашать ветеранов боевых действий. Военные будут проводить беседы с молодежью и детьми.

Ранее на Piter.tv: в Кронштадте год семьи открыли хоккейным матчем с участием детей и взрослых.

Фото: Telegram / Александр Беглов