В Кронштадте год семьи открыли хоккейным матчем с участием детей и взрослых

В Кронштадте год семьи начался семейным хоккейным матчем. На льду встретились смешанные команды Петербурга и острова Котлин. На каток вышли папы, мамы и дети. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
В состав команд вошли представители духовенства. Сборные сыграли три тайма по 10 минут. Судьей стал спортсмен и двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов.
Рождественский турнир проходит каждый год. На этот раз организаторы предложили участникам формат дворового хоккея.
Вторая часть турнира была посвящена хоккею на санях — в него смогли сыграть люди с ограниченными возможностями здоровья. На лед вышли дети с ОВЗ и сборная участников СВО.
Оба матча были товарищескими, поэтому главное — в них участие, а не результат.
Ранее на Piter.tv: бразильский нападающий Артур согласился перейти в "Зенит".
Фото: Pxhere
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