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В Кронштадте год семьи открыли хоккейным матчем с участием детей и взрослых
Сегодня, 9:50
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В Кронштадте год семьи открыли хоккейным матчем с участием детей и взрослых

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На каток вышли папы, мамы и дети.

В Кронштадте год семьи начался семейным хоккейным матчем. На льду встретились смешанные команды Петербурга и острова Котлин. На каток вышли папы, мамы и дети. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В состав команд вошли представители духовенства. Сборные сыграли три тайма по 10 минут.  Судьей стал спортсмен и двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов. 

Рождественский турнир проходит каждый год. На этот раз организаторы предложили участникам формат дворового хоккея.

Вторая часть турнира была посвящена хоккею на санях — в него смогли сыграть люди с ограниченными возможностями здоровья. На лед вышли дети с ОВЗ и сборная участников СВО.

Оба матча были товарищескими, поэтому главное — в них  участие, а не результат.

Ранее на Piter.tv: бразильский нападающий Артур согласился перейти в "Зенит".

Фото: Pxhere

Теги: год семьи, кронштадт, семейный хоккей, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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