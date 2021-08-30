Беглов поздравил кадровых работников Петербурга с профессиональным праздником

Губернатор отметил их ключевую роль в поддержании одного из самых низких уровней безработицы в стране и трудоустройстве ветеранов СВО.

Губернатор Александр Беглов поздравил работников кадровых служб Санкт-Петербурга с профессиональным праздником, отметив их значительный вклад в развитие городской экономики и социальной сферы. В поздравлении глава города подчеркнул, что от их работы зависит успешное функционирование предприятий, организаций и учреждений Северной столицы.

Беглов выделил несколько ключевых направлений работы кадровиков. Среди них — поддержание одного из самых низких в России уровней безработицы, активное трудоустройство ветеранов специальной военной операции в рамках программы "Время героев Санкт-Петербурга", а также внедрение передовых цифровых технологий и систем искусственного интеллекта.

Профессионализм и преданность делу кадровых работников имеют ключевое значение для сферы занятости города и социального благополучия жителей. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Отдельно была отмечена работа по разработке специальных программ для молодёжи, людей "серебряного возраста" и проведение городских ярмарок вакансий. Глава Северной столицы поблагодарил кадровиков за высокое чувство ответственности и пожелал новых успехов в труде на благо города и страны.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов