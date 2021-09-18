Петербург стал одним из лидеров в развитии паллиативной помощи в России

За шесть лет количество паллиативных коек в городе выросло на 15%, а выездных бригад — с 35 до 49.

В рамках Всемирного дня хосписов и паллиативной помощи губернатор Александр Беглов рассказал о достижениях Петербурга в этой сфере. В своем обращении он отметил, что город стал пионером хосписного движения в России — первый хоспис открылся в Лахте еще в 1990 году.

Санкт-Петербург — один из лидеров в развитии паллиативной помощи. Мы планомерно работаем над тем, чтобы пациенты с тяжелыми заболеваниями получали необходимую поддержку в полном объёме. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

За последние шесть лет количество паллиативных коек в городе увеличилось на 15%. Были созданы специализированные отделения для "молодых взрослых" и пациентов с дыхательной недостаточностью. Мощность Центра респираторной поддержки выросла втрое — с 10 до 30 коек.

С 2019 года на развитие паллиативной помощи направлено более миллиарда рублей. Количество выездных бригад увеличилось с 35 в 2018 году до 49 в 2025-м. В 2024 году помощь на дому получили более 12,5 тысяч пациентов. Кроме того, Петербург остается единственным регионом России, где в рамках Социального кодекса тяжелобольные пациенты обеспечиваются клиническим питанием на дому.

