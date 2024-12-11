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Стрелявший из аэрозольного пистолета петербуржец привлечен к общественным работам
Сегодня, 21:40
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Стрелявший из аэрозольного пистолета петербуржец привлечен к общественным работам

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Он напал на случайных прохожих на улице Художников.

Прокуратура Выборгского района Северной столицы поддержала государственное обвинение в отношении Сергея Мочалова, который проходит по 213-й статье УК РФ (Хулиганство), – рассказали в пресс-службе петербургского отделения надзорного ведомства.

Судом было установлено, что ночью 20 июля прошлого года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, напал на проходящих мимо мимо мужа и жену. Фигурант дела направил в сторону женщины аэрозольный "пистолет", однако выстрел из него поймал мужчина, который бросился защищать супругу.

Совершив преступление, Молчалов спрятал аэрозольное устройство в своем автомобиле и добровольно стал дожидаться сотрудников полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. При этом суд заменил данное наказание на принудительные работы на тот же срок, с удержанием 15% заработка в доход государства.

Прокуратура Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что подозреваемого в убийстве на улице Карпинского отправили в СИЗО.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: 213 ук рф, аэрозольный пистолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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