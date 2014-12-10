В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В Москве задержали молодого человека, выстрелившего из аэрозольного пистолета в оппонента. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел возле одного из баров на улице Кантемировской. Отмечается, что незадолго до инцидента 54-летняя жительница столицы познакомилась с 39-летним мужчиной. В их диалог вмешался 20-летний сын гражданки. В ходе словесного конфликта молодой человек выстрелил с близкого расстояния мужчине в лицо из аэрозольного пистолета.

Пострадавший был госпитализирован. По словам медиков, его здоровью был причинен тяжкий вред. Сотрудники ППС задержали злоумышленника недалеко от места происшествия. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Москве