В Магадане пресекли незаконный оборот красной икры

В Магадане сотрудники полиции пресекли незаконный оборот красной икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, морепродукция перерабатывалась и хранилась в гаражах в одном из поселков возле Магадана. Сотрудники полиции обнаружили пластиковые контейнеры с икрой, изготовленной кустарным способом. Общий объем изъятой продукции составил более 700 литров.
Следователем регионального УМВД возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот биоресурсов может последовать наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
