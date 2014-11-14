В Мурманской области перекрыли канал незаконного сбыта крабов

В ходе обысков обнаружено 77 живых крабов общим весом почти 300 кг.

В Мурманской области сотрудники полиции перекрыли канал незаконного сбыта крабов. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель поселка Териберка в криминальных целях воспользовался своим правом на приобретение разрешений на любительский вылов биоресурсов из вод Баренцева моря. Вместе с соучастником он реализовал схему незаконной поставки крабов в центральные регионы России. Сразу после вылова они содержались в морских садках, а затем выборочно перевозились в оборудованный аквариумами ангар в Мурманске.

Оперативники задержали подозреваемых в момент вывоза очередной партии на микроавтобусе. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков обнаружено 77 живых крабов общим весом почти 300 кг, а также готовая к реализации переработанная продукция.

