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Подозреваемого в убийстве на улице Карпинского отправили в СИЗО

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Фигурант дела напал на знакомого с осколком зеркала.

Суд Калининского района Северной столицы отправил под стражу мужчину, который 20 января, предположительно, убил своего знакомого в квартире дома на улице Карпинского, – рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что, согласно версии следствия, злоумышленник напал на мужчину, пребывая в состоянии наркотического опьянения. Следователи полагают, что он нанес пострадавшему множественные удары осколком зеркала в шею, в связи с чем тот скончался на месте происшествия.

В суде подозреваемому утвердили меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 марта текущего года.

Ранее мы рассказывали, что суд отклонил ходатайство о смягчении наказания Стрелкову.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Теги: 105 ук рф, улица карпинского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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