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На улице Дыбенко произошло ДТП с трамваем и "Газелью"
Сегодня, 11:49
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На улице Дыбенко произошло ДТП с трамваем и "Газелью"

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По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

У дома 36к1 по улице Дыбенко столкнулись "Газель" и трамвай. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "ДТП и ЧП Кудрово".

Известно, что ДТП произошло утром 25 октября в момент, когда трамвай выезжал с конечной остановки "Река Оккервиль". У транспортного средства был включен поворотник, однако аварии избежать не удалось. 

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства выясняются. 

По информации пресс-службы ГКУ "Организатор перевозок", трассы трамвайных маршрутов №№А, 23, 27, 65 временно изменены в связи с невозможностью проезда по улице Дыбенко. Трамвай №А направлен от "Реки Оккервиль" по улице Дыбенко, далее – по действующей трассе, №23 – от "Проспекта Солидарности" по проспекту Солидарности, улице Коллонтай. Маршрут №27 едет от "Реки Оккервиль" по улице Дыбенко, а №65 – от "Реки Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту. 

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии в Лужском районе пострадал восьмилетний пассажир Volkswagen Passat. 

Фото: Telegram / ДТП и ЧП Кудрово 

Теги: дтп с трамваем, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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