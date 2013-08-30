На улице Дыбенко произошло ДТП с трамваем и "Газелью"

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

У дома 36к1 по улице Дыбенко столкнулись "Газель" и трамвай. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "ДТП и ЧП Кудрово".

Известно, что ДТП произошло утром 25 октября в момент, когда трамвай выезжал с конечной остановки "Река Оккервиль". У транспортного средства был включен поворотник, однако аварии избежать не удалось.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства выясняются.

По информации пресс-службы ГКУ "Организатор перевозок", трассы трамвайных маршрутов №№А, 23, 27, 65 временно изменены в связи с невозможностью проезда по улице Дыбенко. Трамвай №А направлен от "Реки Оккервиль" по улице Дыбенко, далее – по действующей трассе, №23 – от "Проспекта Солидарности" по проспекту Солидарности, улице Коллонтай. Маршрут №27 едет от "Реки Оккервиль" по улице Дыбенко, а №65 – от "Реки Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии в Лужском районе пострадал восьмилетний пассажир Volkswagen Passat.

Фото: Telegram / ДТП и ЧП Кудрово