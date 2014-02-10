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В аварии в Лужском районе пострадал восьмилетний пассажир Volkswagen Passat
Сегодня, 9:45
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В аварии в Лужском районе пострадал восьмилетний пассажир Volkswagen Passat

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Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Лужском районе, в котором пострадал ребенок. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 24 октября на 156-м километре автодороги "Петербург — Псков" 46-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь от Луги в сторону поселка Скреблово, при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении машиной Volkswagen Passat. Ей управлял 30-летний мужчина. 

В результате аварии восьмилетнего пассажира Volkswagen госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства происшествия уточняются. 

Ранее на Piter.TV: авария на КАД Петербурга с грузовиком собрала пробку в 10 километров. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: авария в лужском районе, ребенок пострадал в дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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