В ГД рассказали о мерах поощрения россиян, сдавших нормативы ГТО

Дмитрий Свищев объяснил, что забота о физическом состоянии поможет россиянам получить от государства бонусы.

Дополнительные баллы для абитуриентов к ЕГЭ и налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей действуют на российской территории как поощрения для населения, сдавшего нормативы в рамках программы "Готов к труду и обороне" (ГТО). Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что речь идет о той физической активности, которая должна быть доступна любому человеку. Власти страны дают гражданам возможность инвестировать в собственное здоровье и получать за это бонусы.

Выгодно всем. Так что, если вы еще не сдавали ГТО, самое время начать. Весна на носу - погода располагает. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Сдав нормативы ГТО, выпускники школ повышают свои шансы при поступлении. Речь идет о том, что отечественные вузы самостоятельно определяют количество баллов, в большинстве случаев за золотой значок начисляют от трех до пяти баллов, а в некоторых учебных заведениях до десяти. При этом большинство образовательных учреждений по стране учитывают именно золотые значки, хотя серебряные и бронзовые тоже могут давать кандидатам преимущество. Обычно они дают человеку по два балла. С прошлого года, если россиянин успешно сдал ГТО, получил знак отличия или повторно подтвердил его, получает право на налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей.

Это означает, что из доходов, облагаемых НДФЛ, вычитается 18 тыс. рублей. Фактический возврат зависит от ставки налога. Важное условие: в том же году, когда сдавались нормативы, необходимо пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Законодвтель уточнил, что подробная информация о нормативах, центрах тестирования и порядке оформления льгот размещена на официальном сайте ГТО, а также на информационных порталах Министерства спорта и Федеральной налоговой службы. Для того, чтобы стать участников ГТО, требуется регистрация на сайте, получение медицинской справки о допуске к сдаче нормативов. Также человек должен выбрать центр тестирования и записаться туда, выполнить испытания для своей возрастной ступени и получить знак отличия.

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины.

Фото: Piter.tv