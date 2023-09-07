Генсек НАТО надеется на прогресс по вступлению Швеции в альянс

Йенс СТолтенберг принимает участие в профильном заседании ЕП.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что надеется на прогресс в вопросе ратификации турецкими законодателями членства Швеции в блоке после возобновления заседаний турецкого парламента, которые начнутся осенью этого года. Соответствующей информацией иностранец поделился с коллегами в ходе своего выступления на встрече комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности при Европейском парламенте.

Я надеюсь, что, когда парламент Турции возобновит заседания позже этой осенью, ратификация членства Швеции произойдет как можно скорее. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг: НАТО не наблюдает никаких изменений в ядерных силах России.

Фото и видео: YouTube |NATO News