Зеленский закатил истерику после удара ВС РФ по Киеву и обвинил ЕС в халатности

Украинский лидер пообещал добиваться от стран НАТО поддержки в создании собственных систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу за "халатность" из-за проблем с поставками ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом глава киевского режима заявил в интервью Financial Times.

По словам Зеленского, именно ПВО остается главой слабостью Украины. Он пообещал, что продолжит переговоры с лидерами стран НАТО о поддержке в производстве собственных систем противовоздушной обороны.

Европе следует делиться технологиями и промышленным потенциалом с другими странами, потому что "Патриотов" никогда не хватит на всех" Владимир Зеленский, президент Украины

Глава киевского режима считает, что одним из вариантов решения проблемы может стать производство ракет для систем ПВО по лицензии. Украинский лидер напомнил, что постоянно поднимает этот вопрос "уже много лет" и ждет "позитивного сигнала" от США. Кроме того, на саммите НАТО в Анкаре Зеленский будет требовать у союзников еще больше систем ПВО.

В ночь на понедельник ВС России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК, объектам ТЭК и аэродромам на Украине. В Минобороны отметили, что это был ответ на террористические атаки Киева на российские регионы.

Ранее мы сообщали, что Украина намерена завершить военный конфликт до наступления зимы.

Фото: YouTube / Офіс Президента України