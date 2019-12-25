Возбуждено уголовное дело за похищение 12 букетов с Пискарёвского кладбища

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

В отношении задержанных, похитивших букеты с Пискарёвского кладбища, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербург и Ленобласти.

Напомним, утром 8 марта в полицию поступило сообщение от охранника Пискарёвского мемориального кладбища о задержании двух человек, похитивших с кладбища цветы. В отделение полиции доставили 39-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу. Парочка была замечена охраной кладбища в момент погрузки 12-ти букетов с кладбища в свой автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Фото: Piter.tv (архив)