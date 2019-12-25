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Возбуждено уголовное дело за похищение 12 букетов с Пискарёвского кладбища
Сегодня, 9:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Возбуждено уголовное дело за похищение 12 букетов с Пискарёвского кладбища

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Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

В отношении задержанных, похитивших букеты с Пискарёвского кладбища, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербург и Ленобласти.

Напомним, утром 8 марта в полицию поступило сообщение от охранника Пискарёвского мемориального кладбища о задержании двух человек, похитивших с кладбища цветы.  В отделение полиции доставили 39-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу.  Парочка была замечена охраной кладбища в момент погрузки 12-ти букетов с кладбища в свой автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: кража, пискаревское кладбище
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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