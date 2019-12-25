Задержан стрелок из сигнального пистолета на Дунайском

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего из сигнального пистолета. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 25 мая в полицию пришел 30-летний житель дома 43к1 по Дунайскому проспекту с информацией о стрельбе во дворе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Хулиганом оказался 30-летний уроженец Владимирской области, проживающий на Загородном проспекте. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Любани мужчина выстрелил в соседку из обреза охотничьего ружья в ходе бытового конфликта. Пострадавшая госпитализирована в больницу с ранением живота. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV