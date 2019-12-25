Мужчина выстрелил в соседку из обреза в Любани

Пострадавшая госпитализирована в больницу с ранением живота.

В Любани правоохранители задержали мужчину, который выстрелил в соседку в ходе конфликта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 28 мая в полицию Тосненского района поступила информация от жителя города о том, что на участке на Заводской улице сосед выстрелил из обреза охотничьего ружья в супругу заявителя. На месте поймали нетрезвого 57-летнего стрелка.

По словам задержанного, обрез после выстрела он выбросил в пруд. Пострадавшая госпитализирована в больницу с ранением живота. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные повредили окно квартиры на проспекте Науки. В стеклопакете зафиксировали несквозные отверстия, характерные для пневматических пулек.

Фото: Piter.TV