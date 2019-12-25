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Мужчина выстрелил в соседку из обреза в Любани
Сегодня, 11:46
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Мужчина выстрелил в соседку из обреза в Любани

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Пострадавшая госпитализирована в больницу с ранением живота.

В Любани правоохранители задержали мужчину, который выстрелил в соседку в ходе конфликта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 28 мая в полицию Тосненского района поступила информация от жителя города о том, что на участке на Заводской улице сосед выстрелил из обреза охотничьего ружья в супругу заявителя. На месте поймали нетрезвого 57-летнего стрелка. 

По словам задержанного, обрез после выстрела он выбросил в пруд. Пострадавшая госпитализирована в больницу с ранением живота. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные повредили окно квартиры на проспекте Науки. В стеклопакете зафиксировали несквозные отверстия, характерные для пневматических пулек.

Фото: Piter.TV 

Теги: любань, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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