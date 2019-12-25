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В России зарегистрированы первые случаи заболевания "омикроном-кентавром"
Сегодня, 10:38
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В России зарегистрированы первые случаи заболевания "омикроном-кентавром"

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Заболевшим не потребовалась госпитализация.

В России зарегистрировали первые случаи заболевания COVID-19 штаммом "омикрон- кентавр". Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что все пациенты переносят болезнь легко и лечатся дома. В ведомстве напомнили, что людям с хроническими заболеваниями стоит носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. Кроме того, актуальна рекомендация о ревакцинации каждые полгода.

Впервые штамм был обнаружен в Индии. Затем он распространился по Японии, Германии, Великобритании и США. Насколько "кентавр" отличается от предшественников, только предстоит выяснить. 

Глава комздрава призвал петербуржцев ревакцинироваться от коронавируса, пока нет очередей. 

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 Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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