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Лисовец призвал петербуржцев ревакцинироваться от коронавируса, пока нет очередей
Сегодня, 16:26
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Лисовец призвал петербуржцев ревакцинироваться от коронавируса, пока нет очередей

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Запас вакцины составляет более 407 тысяч доз.

Глава Комздрава по Петербургу Дмитрий Лисовец заявил, что сейчас от коронавирусной инфекции прививаются ежедневно около 3 тыс. человек, тогда как в прошлом году эта цифра была в несколько раз больше. В Смольном петербуржцев призвали еще раз привиться от COVID-19. В комитете отметили, что сейчас в медкабинетах нет очередей. 

В Северной столице работает 181 пункт вакцинации для взрослых. Дети могут сделать прививку в 92 пунктах. Запас вакцины составляет более 407 тыс. доз.

Напоминаю, что особенно важна вакцинация для групп риска – людей старше 60 лет и всех, кто страдает хроническими заболеваниями. Своевременно сделанная прививка защитит от тяжёлого течения заболевания и поможет сохранить жизнь.

Дмитрий Лисовец, глава Комздрава по Петербургу

Ранее на Piter.tv: в Петербурге растет заболеваемость ковидом.

Фото: Piter.tv

Теги: 122, борьба с ковидом, лисовец, ревакцинация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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