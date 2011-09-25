Лисовец призвал петербуржцев ревакцинироваться от коронавируса, пока нет очередей

Запас вакцины составляет более 407 тысяч доз.

Глава Комздрава по Петербургу Дмитрий Лисовец заявил, что сейчас от коронавирусной инфекции прививаются ежедневно около 3 тыс. человек, тогда как в прошлом году эта цифра была в несколько раз больше. В Смольном петербуржцев призвали еще раз привиться от COVID-19. В комитете отметили, что сейчас в медкабинетах нет очередей.

В Северной столице работает 181 пункт вакцинации для взрослых. Дети могут сделать прививку в 92 пунктах. Запас вакцины составляет более 407 тыс. доз.

Напоминаю, что особенно важна вакцинация для групп риска – людей старше 60 лет и всех, кто страдает хроническими заболеваниями. Своевременно сделанная прививка защитит от тяжёлого течения заболевания и поможет сохранить жизнь. Дмитрий Лисовец, глава Комздрава по Петербургу

Ранее на Piter.tv: в Петербурге растет заболеваемость ковидом.

Фото: Piter.tv