Стали известны самые распространённые причины ДТП в Петербурге

Инспектор отметил, что это заблуждение, что правила и скоростной режим нужно менять, ведь человеческий фактор остался тем же, а реакция человека за годы не изменилась.

Старший инспектор 5-го отдела УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Заставский рассказал о самых распространённых причинах ДТП. Об этом сообщает 78.ru.

По словам Заставского, из-за нарушений скоростного режима происходит 13,9% всех ДТП. Он добавил, что "это, конечно, очень большая цифра. Как сопутствующие факторы, несоблюдение скорости влияет и на соблюдение дистанции — это также один из главных факторов ДТП".

Он также отметил, что это заблуждение, что правила и скоростной режим нужно менять, ведь человеческий фактор остался тем же, а реакция человека за годы не изменилась.

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Фото: Piter.tv

