В 13 млрд рублей власти Петербурга оценили стоимость строительства Большого Смоленского моста

Предполагается, что первый транш финансирования в 350 млн рублей пройдет в 2024 году.

В Петербурге возведение Большого Смоленского моста оценивается в 13,3 млрд руб. Об этом во вторник, 5 июля, сообщают "Ведомости Санкт-Петербург" со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города.

Предполагается, что первый транш финансирования в 350 млн рублей пройдет в 2024 году. Годом позже на строительство выделят еще 520,9 млн, в 2026 г. — 870,9 млн руб. Сейчас идут работы по проектированию, их выполняет BKN Group и АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург". Готовый проект планируется представить до конца текущего года.

Ранее специалисты показали, как можно построить Большой Смоленский мост без сноса зданий. Градозащитники считают, что съезды можно сделать более компактными.

Фото: пресс-служба АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург"