Специалисты показали, как можно построить Большой Смоленский мост без сноса зданий

Градозащитники считают, что съезды можно сделать более компактными.

Независимые специалисты подготовили свой проект развязки Большого Смоленского моста, который бы позволил не сносить часть исторических домов. Об этом сообщило петербургское отделение ВООПИиК.

Компания, которая разрабатывала эскизы, не называется. Новый вариант предполагает, что съезды с моста надо сделать более компактными. В этом случае удастся сохранить 7 из 8 домов, которые приговорены к сносу. Основные параметры моста меняться не будут.

Также преимуществом варианта является наличие в составе развязки всех возможных съездов, включая левый поворот с Большого Смоленского проспекта в сторону центра, который отсутствует в официальном эскизе. Именно этот поворот сейчас является самым востребованным у жителей района. ВООПИиК.

Ранее Piter.TV показывал дома, которые собираются сносить, и рассказывал их историю. Планируется, что новый мост соединит два берега Невы в Невском районе. Он станет альтернативой Володарскому мосту.

Фото: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение