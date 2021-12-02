Видео: какие дома могут снести ради строительства Большого Смоленского моста

Мост хотят построить к 2028 году. По словам губернатора Александра Беглова, Володарский мост не справляется с трафиком. На переправе постоянно образуются пробки. Piter.TV заснял территорию, на которой в будущем появится новый объект, который соединит правый и левый берег.

8 домов на проспекте Обуховской Обороны оказались под угрозой сноса в связи со строительством Большого Смоленского моста. Переправа появится в створе Большого Смоленского проспекта, далее через развязки соединится с проспектом Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, выйдет к пересечению Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. Piter.TV показал здания, которые могут исчезнуть с карты Петербурга. Некоторые из них до сих пор являются жилыми.

Дом №48 был построен в 1850-х годах, однако до нас он дошел в изменившемся виде. Здание составлено из трех исторических лицевых корпусов, надстроенных и объединенных в 1970-е единым фасадом. На протяжении многих лет дом связан с полицией. Когда-то там располагалось отделение, а сейчас находится центр общественных связей регионального ГУ МВД.

Выше дома №48 на фотографии можно увидеть дома №44, литера А, который тоже могут снести. Заброшенное кирпичное здание уже много лет находится в аварийном состоянии.

Дома № 54, 56 и 60 (все литера А) находятся во соседству с друг другом. По информации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в доме №54 по проспекту Обуховской Обороны располагалась 117-я трудовая школа, в которой училась Ольга Берггольц. Он был построен во второй половине XIX века и также перестраивался. Последний раз ремонт проводился в начале 2000-х. Сейчас в здании находится Жилищное агентство Невского района.

Дом №56 является жилым. Он появился в 1917 году и спустя 40 лет расширился и изменил свой архитектурный облик. Дом №60 был построен, предположительно, в начале XX века, является жилым.

Трехэтажный домик №60, литера А был возведен в середине XIX века. На протяжении 23 лет в нем располагается Невская ветеринарная лечебница. В августе этого года она закрывалась на ремонт.

В домах №69 и 71 проживают люди. Властям предстоит решить вопрос с тем, куда их переселить и на какие средства.

В ВООПИиК считают, что сноса домов можно было бы избежать, однако гендиректор компании-проектировщика ООО "БКН Инжиниринг" Леван Харазов говорил о том, что "строить мост в прямом ходу, не имея связи с основными городскими магистралями, не имеет смысла".

Предполагается, что мост длиной около 500 метров будет шестиполосным.

Видео и фото: Piter.TV