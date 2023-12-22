Нетрезвые пассажиры избили водителя и угнали такси в Ленобласти

Припаркованный Hyundai, принадлежащий заявителю, был найден у дома №4 по улице Танкистов в Колпино. В салоне находились двое 39-летних мужчин в нетрезвом состоянии.

В субботу, 27 января, в экстренные службы обратился водитель такси 1992 года рождения, сообщив, что на Московской улице в посёлке Тельмана Тосненского района Ленобласти его избили два пассажира, после чего угнали принадлежащий ему Hyundai Solaris стоимостью 1 300 000 рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Таксист пояснил, что в 23:30 ему через мобильное приложение поступил заказ до Петербурга. Клиентами оказались двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. После того, как машина отъехала от дома, один из пассажиров стал бить заявителя руками в спину и угрожать расправой, чтобы тот ехал быстрее. Таксист остановил автомобиль и вышел из него, после чего один из неизвестных пересел на водительское сиденье, и злоумышленники угнали машину.

Припаркованный Hyundai, принадлежащий заявителю, был найден у дома №4 по улице Танкистов в Колпино. В салоне находились двое 39-летних мужчин в нетрезвом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что массовое возгорание авто на Рашетова признали поджогом.

Фото: Piter.TV