Эксперты оценили планы на транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана

Речь идёт об объёмах от 1,5 до 10 млрд куб.м.

Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил о том, что ведутся переговоры по транзиту российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана: по словам руководителя, речь идёт об объёмах от 1,5 до 10 млрд куб.м. Новость оценили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили авторы поста, с подписания контракта о продаже Узбекистану 2,8 млрд куб.м. топлива в год прошло совсем немного времени, а уже идёт обсуждение кратного увеличения этих поставок. Также эксперты отметили, что развитие этого направления будет выдоено для РФ не только c точки зрения экономики, но и в политическом смысле.

Добыча падает, потребности растут и Россия осваивает этот рынок, замещая потерянные на Западе объемы экспорта. Возможности для этого есть – страны с советских времен связаны системой газопроводов. Конечно, потребуется их модернизация – для обеспечения реверса придется добавить компрессорных станций, но это все же готовый вариант, который нужно лишь довести до ума, а не строить с нуля. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали встречу Путина с главой "Росатома".

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