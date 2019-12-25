Эксперты прокомментировали встречу Путина с главой "Росатома"

Собственные инвестиции госкорпорации в 2023 году составили 1 трлн рублей, рост штата специалистов за 6 лет составил 100 тыс. человек, причём 30 тыс. сотрудников работают на проектах за рубежом.

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Как сообщил последний, выручка госкорпорации в открытой части за 2023 год превысит 2 трлн рублей, то есть, показатель вырос в 2 раза за 6 лет. Результаты прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Кроме того, собственные инвестиции "Росатома" в 2023 году составили 1 трлн рублей, рост штата специалистов за 6 лет составил 100 тыс. человек, причём 30 тыс. сотрудников работают на проектах за рубежом. Госкорпорация работает над производством компонентов для электромобилей и производством СПГ, держит треть мирового рынка ядерных изотопов и бьёт советские рекорды выпуску оборудования для АЭС. По словам Лихачева, эти достижения стлаи возможны после создания энергетического машиностроительного кластера.

В свое время многие выступали против многомиллиардных кредитов на строительство АЭС за рубежом и бюджетную помощь "Росатому", а также связанным с ним предприятиям. Однако сегодня видно, что решение президента было оправданным – эти заказы не только поддержали отрасль в тяжелый период 90-х и нулевых, но и создали мощный производственный кластер, способный освоить другие инновационных сферы экономики. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Путин поручил ввести налоговый вычет для российских виноделов.

Фото: kremlin.ru