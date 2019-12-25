Путин поручил ввести налоговый вычет для российских виноделов: мнение экспертов

Отечественные игроки на рынке смогут сэкономить на акцизе, увеличив за счёт этого площади виноградников и нарастив мощности производств.

Владимир Путин поручил ввести налоговый вычет для российских виноделов до 2026 года при условии реинвестирования сэкономленных средств в развитие производства. Инициативу оценил Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста уточнили, что отечественные игроки на рынке смогут сэкономить на акцизе, увеличив за счёт этого площади виноградников и нарастив мощности производств. Также телеграмеры отметили, что мера оправдана в условиях роста цен ан импортное вино, который не прекращается в течение последних 10-ти лет.

Кроме того, если пытаться придумать еще какие-то меры поддержки, то, возможно, в плюс бы пошло снятие запрета на рекламу спиртных напитков в части отечественного вина, и в целом приравнивание вина в этой части к продуктам питания, а не к алкогольным напиткам. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Путин подписал указ о расчётах на поставку российской сельскохозяйственной продукции.

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