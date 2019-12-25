Путин подписал указ о расчётах на поставку российской сельскохозяйственной продукции: мнение экспертов

По мнению телеграмеров, за счёт указа расчёт цен на зерно приведён к тому же порядку, что и расчёты за газ.

Президент Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции". Документ прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

По мнению телеграмеров, за счёт указа расчёт цен на зерно приведён к тому же порядку, что и расчёты за газ: покупатели перечисляют иностранную валюту на специальный счет, затем покупают за неё рубли (самостоятельно или через поручение на бирже) Затем кредитное учреждение переводит рублевую сумму экспортеру зерна. Это обеспечивает гарантии невозможности ареста или наложения санкционных ограничений ни на одном из этапов расчёта.

Дополнительный эффект – в стране прибавляется валютной выручки, продаваемой за рубли (по итогам прошлого сельскохозяйственного года – свыше $40 млрд), стабилизировать курс будет проще. Новый порядок вступит в силу 1 ноября. Предполагается, что в перспективе он будет распространен и на другие экспортные товары – металлы и изделия из них, продукция химпрома, лес и так далее. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV