Эксперты оценили рост экономических показателей РФ

Результат отражает процесс структурной перестройки экономики.

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил о росте всех основных экономических показателей страны в ходе совещания по экономическим вопросам. На заявление обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты уверены, что такой результат стал очередным показателем структурной перестройки экономики. Так, рост промышленного производства на 2,5% обеспечили благодаря обрабатывающим производствам (сами они показали рост на 6%). Кроме того, телеграмеры вспомнили слова Чемезова о росте оборонки, и, сохранении доли гражданской продукции.

Какое-то время спустя будет очень интересно оценить мультипликативный эффект за счет выстраивания в стране новых производственных цепочек (или перезапуска ранее закрывшихся) и их влияния на соседние отрасли – образование, медицину, розничную торговлю, сферу услуг. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Правительство России