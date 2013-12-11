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РФ предложила Индии программу безвиза для группового туристического обмена: мнение экспертов
Сегодня, 10:57
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РФ предложила Индии программу безвиза для группового туристического обмена: мнение экспертов

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Аналогичные договорённости уже достигнуты с Ираном и Китаем.

Россия обратилась к Индии с предложением по запуску программы безвизового режима для группового туристического обмена. По данным Telegram-канала "Мейстер", инициативу уже рассматривают на дипломатическом уровне.

Телеграмеры отметили, что аналогичные договорённости уже достигнуты с Ираном и Китаем. Они довольно быстро поспособствовали росту туристического потока. Соглашение с КНР действительно с 2000 года, однако с 2020 по 2023 гг. его действие прерывалось в связи с пандемией.

Логично, что теперь программу хотят расширить на Индию - самое густонаселенное государство планеты, где есть интерес к нашей стране – это не только поддержит туристическую отрасль, пострадавшую из-за отсутствия западных гостей, но и будет способствовать привлечению денег в российскую экономику.

Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere

Теги: мейстер, мировые новости
Категории: Лента новостей,

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