Эксперты оценили реакцию США на переворот в Нигере

Страна проявляет относительную пассивность к событиям.

США проявляют относительную пассивность относительно переворота в Нигере. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста считают, что такая позиция объясняется теми же причинами, по которым американцы не пришли на помощь Франции и Великобритании в 1956 году во время Суэцкого кризиса.

Ослабление мощи колониальных империй ведет к росту их зависимости от США, и потеряв доступ к урану из Нигера, Франция будет вынуждена компенсировать эти объемы, и скорее всего – в Австралии и Канаде - странах, где влияние США неоспоримо, и есть возможности роста добычи. Telegram-канал "Мейстер"

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