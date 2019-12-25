В России производится 82% жизненно необходимых лекарств: мнение экспертов

Однако констатировать полную независимость станы в этом вопросе пока рано.

Заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева заявила, что в России производится 82% жизненно необходимых лекарств. Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

По словам авторов поста, ещё в 2020 году доля отечественных жизненно важных препаратов на рынке составляла 53,2% в пересчете на количество проданных упаковок, и 55,8% – в денежном выражении. Однако констатировать полную независимость станы в этом вопросе пока рано, так как доля импортных компонентов пока остается достаточно высокой, и количество лекарств, весь цикл производства которых локализован в стране, пока меньше.

Однако, в данном случае сокращение зависимости от импорта возможно не только прямым развертыванием производств у себя, но и совместными проектами с дружественными и нейтральными зарубежными странами, среди которых в том числе исторические партнеры в этой отрасли в виде Индии и Венгрии. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали визит Виктории Нуланд в Нигер.

Фото: Pxhere