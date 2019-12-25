Эксперты прокомментировали визит Виктории Нуланд в Нигер

Политику было отказано во встрече с бывшим президентом страны и лидером военных.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приехала с визитом в Нигер, на встречу со взявшими власть в стране представителями военных. Политик призвала восстановить конституционный порядок: в противном случае сотни млн долларов поддержки со стороны США будут потеряны. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что Нуланд было отказано во встрече с бывшим президентом страны и лидером военных. По мнению телеграмеров, поездка демонстрирует, насколько страна важна для Запада, и как болезненно он переживает уход Нигера из сферы своего влияния.

Получив сегодня отказ в своих требованиях о встрече с руководством страны и уж тем более, о его капитуляции, США продолжат искать инструменты для сохранения постколониального миропорядка, где часть Африки контролируется Францией, а сама Франция – США. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: YouTube / NowThis News