Путин подписал закон о развитии технологических компаний: мнение экспертов

Документ закрепляет на законодательном уровне поддержку малых технологических компаний, то есть, стартапов, с выручкой от 0 до 300 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о развитии технологических компаний, которые работают в сфере инноваций. Инициативу прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

По словам телеграмеров, документ закрепляет на законодательном уровне поддержку малых технологических компаний, то есть, стартапов, с выручкой от 0 до 300 млн рублей. Помощь государства для таких организаций в различных формах сейчас крайне актуальна, считают эксперты.

И выращивание новых бизнесов в хайтеке с нуля – одно из ключевых условий достижения технологического суверенитета, о важности которого президент говорит постоянно. Осталось процесс внедрения таких проектов и доведения их до серии отладить, а то эффективность имеющихся механизмов в этой части оставляет желать лучшего. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Всемирный банк назвал экономику РФ крупнейшей в Европе по ППС.

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