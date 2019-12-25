Всемирный банк назвал экономику РФ крупнейшей в Европе по ППС: мнение экспертов

Авторы поста отметили, что ППС отражает не столько экономический рост как таковой, сколько сравнение с оппонентами.

Всемирный банк признал российскую крупнейшей в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС). Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста отметили, что ППС отражает не столько экономический рост как таковой, сколько сравнение с оппонентами. Таким образом, экономика страны развивается в целом весьма неплохо на фоне общей обстановки в мире. Кроме того, телеграмеры уверены, что санкционная политика Запада в коечном итоге навредила скорее ему самому, чем России.

куда в большей степени и куда болезненнее, чем по нам.

А учитывая, что стратегически значимые факторы доступа к дешевым энергоносителям и прочим ресурсам сейчас работают отнюдь не в пользу Европы, ждать, что местный бизнес внезапно резко разовьется и ВВП взлетит, не приходится. Так что осторожно предположим, что позицию крупнейшей экономики Европы Россия сможет удерживать достаточно долго. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали недавнюю поставку зерна в Египет.

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