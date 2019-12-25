Эксперты прокомментировали недавнюю поставку зерна в Египет

По мнению экспертов, зерновая сделка сдерживала экспортный потенциал страны.

После выхода России из зерновой сделки Египет закупил 300 тыс. тонн российской пшеницы по цене 250 долларов за т. Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

По мнению экспертов, сделка сдерживала экспортный потенциал страны: до выхода из неё (20 июля) президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заверил, что отечественные аграрии продают зерно по цене не выше 235 долларов за т, то есть ниже рекомендованной Минсельхозом цены в 240 долларов.

Однако нынешний тендер в Египте отчетливо показывает тренд повышения цен на наше зерно – оно уже торгуется на 10 долларов выше упомянутой планки. Это прямая выгода, как для наших фермеров, так и для бюджета – с зерна уплачивается экспортная пошлина. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Путин заявил о необходимости экономического сотрудничества РФ с Африкой.

Фото: Piter.TV.