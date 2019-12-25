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Путин заявил о необходимости экономического сотрудничество РФ с Африкой: мнение экспертов
Сегодня, 11:01
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Путин заявил о необходимости экономического сотрудничество РФ с Африкой: мнение экспертов

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Россия готова оказывать африканскому континенту поддержку в сфере военной, энергетической, транспортной инфраструктуры и, продовольственной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости углублять экономическое сотрудничество с Африкой в ходе совещания в правительстве страны. Высказывание прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры подчеркнули, что в таком союзе есть потенциал для наращивания экономических показателей. Так, Россия готова оказывать африканскому континенту поддержку в сфере военной, энергетической, транспортной инфраструктуры и, продовольственной безопасности.

Это та основа, на которой можно формировать новые структуры общего рынка, в том числе рынка хайтека, с гарантированным спросом – то есть, позволяющего планировать многолетнее развитие высокотехнологичных отраслей. И это шанс для нашей промышленности – от авиапрома до электроники – получить достаточную базу для устойчивого роста.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали разговор Путина и Эрдогана.

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, экономика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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