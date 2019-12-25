Эксперты прокомментировали разговор Путина и Эрдогана

Лидеры двух стран назначили личную встречу, которая пройдёт в Турции уже в этом месяце.

Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Реджепом Эрдоганом. Судя по результатам беседы, Анкара готова прилагать усилия для продолжения зерновой сделки. Лидеры двух стран назначили личную встречу, которая пройдёт в Турции уже в этом месяце. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

По словам авторов поста, очевидно, что главным интересом Турции выступает зерновая сделка. Кроме того, по общению двух президентов видно, что страны готовы вести совместные дела, несмотря на все шероховатости в отношениях.

Впрочем, если с поддержанием высокого уровня отношений двух держав все понятно – это взаимовыгодный интерес, то с обсуждением продолжения зерновой сделки турки запоздали: надо было раньше включать свои рычаги влияния на Запад для ее реализации или придумывать бонусы для России, которые бы смягчили ее недостатки. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Kremlin.ru (носит иллюстративный характер)