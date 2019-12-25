Россия планирует наладить производство 88 гражданских авиалайнеров к 2027 году: мнение экспертов

Озвученные планы имеют маленький шанс на осуществление, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Руководитель гражданского направления ОАК Андрей Богинский сообщил, что к 2027 году РФ намерена производить 88 гражданских авиалайнеров ежегодно. Заявление прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

По мнению авторов поста, озвученные планы имеют маленький шанс на осуществление. Сейчас в эксплуатации в стране находятся 700 пассажирских лайнеров вместимостью от 50 до 300 кресел. В ближайшие 10 лет абсолютно все они потребуют замены из-за недоступности иностранных комплектующих, при том, что все модели – иномарки.

Когда эти планы будут реализованы, можно будет констатировать, что Россия совершила невозможное, вернувшись в число самостоятельных серийных производителей гражданской авиации. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV