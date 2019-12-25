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В Индии задумались над альтернативой SWIFT: мнение экспертов
Сегодня, 12:11
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В Индии задумались над альтернативой SWIFT: мнение экспертов

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В инициативе существует конкретный практический выигрыш для РФ и её союзников

Индия намерена создать альтернативу SWIFT для проведения независимых от западных стран расчётов в национальной валюте. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По словам авторов поста, воплощение идеи приведёт к ослаблению влияния западных финансовых институтов. Кроме того, существует конкретный практический выигрыш для РФ и её союзников, которые были оказаться от торговли в рупиях, перейдя на юани, гонконгские доллары и арабские дирхамы. Причиной стал тот факт, что Индия не производит достаточного количества интересных российскому бизнесу товаров и услугж. Кроме того, из-за санкций не было возможности для конвертации выручки в рупиях в доллары и евро.

Запуск индийского аналога SWIFT увеличит количество расчетов в рупиях с участием других стран, этой валютой можно будет расплатиться с теми же китайскими или, например, африканскими контрагентами. Ручка окажется приделанной к чемодану, что, в конечном, счете приведет к увеличению объемов взаимовыгодной торговли между Россией и Индией.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в  Госдуме решили отменить НДС для операторов внутреннего туризма.

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, мировые новости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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