В Госдуме решили отменить НДС для операторов внутреннего туризма: мнение экспертов

Мера поддержки имеет 2 направления.

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об отмене НДС для туроператоров въездного и внутреннего туризма. Меру оценили авторы Telegram-канала "Мейстер".

По мнению авторов поста, такая мера поддержки разумна. Она имеет 2 направления: во-первых, сокращение нагрузки на турбизнес, а во-вторых, увеличение числа туристов и прибыли от них.

Для многих туристических городов и субъектов это весомая прибавка в статистике местных и региональных доходов, добавили телеграмеры.

Ранее мы сообщили о том, что в РФ предложили создать "школу учителей".

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