  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдуме решили отменить НДС для операторов внутреннего туризма: мнение экспертов
Сегодня, 10:40
86
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуме решили отменить НДС для операторов внутреннего туризма: мнение экспертов

0 0

Мера поддержки имеет 2 направления.

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об отмене НДС для туроператоров въездного и внутреннего туризма. Меру оценили авторы Telegram-канала "Мейстер".

По мнению авторов поста, такая мера поддержки разумна. Она имеет 2 направления: во-первых, сокращение нагрузки на турбизнес, а во-вторых, увеличение числа туристов и прибыли от них.

Для многих туристических городов и субъектов это весомая прибавка в статистике местных и региональных доходов, добавили телеграмеры.

Ранее мы сообщили о том, что в РФ предложили создать "школу учителей".

Фото:  Pxhere

Теги: новости россии, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии