В РФ предложили создать "школу учителей": мнение экспертов

Организация будет призвана повысить квалификацию специалистов в сферах (до)школьного и среднего специального образования, а также управленцев из системы педагогических вузов.

АНО "Россия – страна возможностей" (РСВ) выступила с предложением создать "школу учителей", который будет выступать в качестве кадрового резерва в сфере образования. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Организация будет призвана повысить квалификацию специалистов в сферах (до)школьного и среднего специального образования, а также управленцев из системы педагогических вузов. Выпускники "школы" получат возможность получить работу во всех российских регионах, которые испытывают нехватку кадров, подчеркнули авторы поста.

РСВ традиционно будет делать упор не на количество, а профессионализм своих выпускников, подбирая лучших представителей отрасли и продвигая их на руководящие посты образовательных учреждений. А они, соответственно, уже будут подтягивать вверенные им учебные заведения, повышая общий уровень образования в стране. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: unsplash (Taylor Flowe)