Пассажиропоток в российской авиаотрасли на 18% превысил показатели прошлого года: мнение экспертов

Показатель составил 47,5 млн пассажиров против 40 млн с небольшим за первое полугодие.

В ходе совещания президента РФ с членами правительства был поднят вопрос авиаотрасли: как выяснилось, пассажиропоток на 18% превысил показатели прошлого года и составил 47,5 млн пассажиров против 40 млн с небольшим за первое полугодие. Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Предполагается, что общий итог составит 100 млн пассажиров в год. Этот результат достигнут, несмотря на закрытие 11-ти аэропортов южных регионов страны, подчеркнули авторы поста.

Не будь этого закрытия, перевозки могли бы, по оценкам Минтранса, вплотную подобраться к доковидному 2019 году, когда не было ни карантинных ни политических ограничений. Учитывая, что это все происходит в режиме жестких санкционных ограничений на поставку авиатехники и запчастей для нее, можно сказать, что авиация справилась с ударом не хуже, чем финансовый сектор. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Япония рассматривает запрет на экспорт авто в РФ.

Фото: Piter.TV