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Япония рассматривает запрет на экспорт авто в РФ: мнение экспертов
Сегодня, 12:12
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Япония рассматривает запрет на экспорт авто в РФ: мнение экспертов

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2021 год стал рекордным по прибылям для японского автопрома, однако 2022-й уже не так радовал акционеров.

Правительство Японии намерено запретить экспорт автомобилей c ДВС объёмом более 1,9 л, а также все гибридные, подключаемые гибридные авто и электрокары и подержанные машины. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты напомнили, что 2021 год стал рекордным по прибылям для японского автопрома, однако 2022-й уже не так радовал акционеров. К примеру, прибыль Toyota сократилась на 14% год к году. Кроме того, за I квартал текущего года на первое место в мире по экспорту автомобилей вскарабкался Китай.

Вряд ли получится быстро уничтожить японский автопром, который по праву считается одним из лучших в мире. Но, надо признать, люди стараются из-за всех сил.

 Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: автопром, мейстер
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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