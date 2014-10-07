  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Джон Кирби прокомментировал выход РФ из зерновой сделки: мнение экспертов
Сегодня, 12:11
158
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Джон Кирби прокомментировал выход РФ из зерновой сделки: мнение экспертов

0 0

Представитель Совбеза США заявил, что единственным вариантом вывоза зерна с Украины остается сухопутный.

Представитель Совбеза США Джон Кирби заявил, что после выхода России из зерновой сделки единственным вариантом вывоза зерна с Украины остается сухопутный. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Таким образом, никакие варианты сопровождения грузовых судов военными кораблями со стороны не рассматриваются, отметили эксперты.

На этом, наверное, стоит прекратить заполошные вопли по поводу того, что "сейчас НАТО корабли пришлет и повезут зерно". Война с Россией в планы США и НАТО по-прежнему не входит.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали уход Schlumberger с российского рынка.

Фото: Pxhere

Теги: зерновая сделка, мейстер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии