Джон Кирби прокомментировал выход РФ из зерновой сделки: мнение экспертов

Представитель Совбеза США Джон Кирби заявил, что после выхода России из зерновой сделки единственным вариантом вывоза зерна с Украины остается сухопутный. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Таким образом, никакие варианты сопровождения грузовых судов военными кораблями со стороны не рассматриваются, отметили эксперты.

На этом, наверное, стоит прекратить заполошные вопли по поводу того, что "сейчас НАТО корабли пришлет и повезут зерно". Война с Россией в планы США и НАТО по-прежнему не входит.

Telegram-канал "Мейстер"