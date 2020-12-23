Эксперты прокомментировали уход Schlumberger с российского рынка

Основной объём сделок на отечественном нефегазовом рынке уже закрыт "Газпром-нефтью", "Лукойлом" и "Роснефтью"

Американская нефегазовая компания Schlumberger ушла с российского рынка. Информацию прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты подчеркнули, что информация вызывала некоторый всплеск опасений о кризисе в отрасли. Однако они напомнили, что присутствие большой четверки нефтесервисных компаний из США составляла менее 15% российского рынка ещё до санкций 2022 года. Основной объём сделок уже закрыт "Газпром-нефтью", "Лукойлом" и "Роснефтью": на данный момент для американских игроков на отечественном рынке упала до считанных процентов.

Так что мы бы скорее ждали выхода уже наших нефтесервисных компаний на внешний рынок - тем, кто хочет построить свою отрасль без технологической зависимости от США эти услуги понадобятся. Telegram-канал "Мейстер"

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