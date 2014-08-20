Эксперты оценили последний тендер на покупку газа ЕС

Изначально планировалось закупить 16 млрд кубометров, однако поставщики предложили 15,19 млрд, а куплено было в результате 11,98 млрд.

ЕС провёл 2-ой тендер по совместным закупкам газа. Изначально планировалось закупить 16 млрд кубометров, однако поставщики предложили 15,19 млрд, а куплено было в результате 11,98 млрд. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, 2-ой раунд закупок прошёл успешно. Однако эксперты уверены, что он повторил судьбу первого, поскольку закупить запрашиваемый объем не получилось.

И если прошлый провал можно было списать на "детские болезни" нового формата закупок, то второй раунд как бы намекает, что это не эксцесс, а складывающаяся тенденция: раз в тепличных условиях лета не получается закупить газ по выгодным ценам, то в отопительный сезон это не получится сделать тем более. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere