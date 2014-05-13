На бывшем заводе Toyota будет проходить сборка тягачей: мнение экспертов

Решение предполагает переход на производство отечественного изделия, крайне востребованного в экономике и с резко возросшим уровнем локализации.

В Северной столице планируют выпускать коммерческие тягачи разработки Брянского КБ. Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Предполагается, что "Алмаз-Антей" планирует выйти на гражданский авторынок с продукцией, которую будут собирать на бывшем заводе Toyota в Шушарах.

Это, наверное, лучший на сегодня вариант использования оставленной иностранным производителем площадки: переход на производство отечественного изделия, крайне востребованного в экономике и с резко возросшим уровнем локализации. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали слова Путина о зерновой сделке.

Фото: Piter.TV